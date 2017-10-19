Левитин проинспектировал подготовку Екатеринбурга к ЧМ-2018

Помощник Президента РФ Игорь Левитин провел в Екатеринбурге совещание по поводу подготовки к чемпионату мира-2018. Он посетил строящийся стадион "Екатеринбург Арена" и выразил уверенность, что объект будет сдан в срок.

На данный момент на стадионе полностью выполнены работы по устройству наружных инженерных сетей и на 90 процентов – внутренних. Готова крыша стадиона, установлены 26 пассажирских лифтов, завершены работы на постоянных трибунах, установлены 14 тысяч зрительских кресел.

Полностью обустроено футбольное поле и павильоны досмотра всех секторов. В настоящее время идут работы по архитектурной подсветке, благоустройству территории, установке табло и реставрации исторических частей.

Заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт отметил, что в Свердловской области уже разработана программа использования спортивных объектов после чемпионата мира.

Екатеринбург примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.