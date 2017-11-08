Леонардо Бонуччи: "Италия обязана пробиться на Чемпионат мира"

Защитник "Милана" и сборной Италии Леонардо Бонуччи отметил в преддверии стыковых матчей против сборной Швеции силу соперника. Первая игра состоится 10 ноября в Стокгольме, а ответная - 13 ноября в Милане.

- В плей-офф нас ждут два сложных матча против очень сильного соперника, - цитирует пресс-служба ФИФА Бонуччи. - Шведы уже показали свой класс, сумев в первом раунде квалификации обойти голландцев. Будет очень непросто, но мы - сборная Италии, поэтому мы просто обязаны пробиться на мундиаль.

Сборная Швеции смогла справиться с потерей Златана Ибрагимовича, одного из лучших игроков в её истории. После его ухода команда стала играть компактнее. Сейчас шведы горят желанием преподнести сюрприз. Они не станут отсиживаться в обороне, а будут играть на победу и бороться за каждый мяч.

В этих матчах нам надо показать те качества, которые всегда приносили нам успех в прошлом. Мы должны оставаться единой командой, биться друг за друга, сохранять спокойствие и показать 100 процентов самоотдачу. Именно эти качества позволяли нашей сборной и клубам достигать высоких результатов. Мы понимаем всю важность предстоящих игр, а в такие ответственные моменты мы всегда добивались нужного результата. Думаю, что мы сумеем сделать этот последний шаг на пути к мундиалю.