Леонардо Бонуччи: "Италия обязана пробиться на Чемпионат мира"

Защитник "Милана" и сборной Италии Леонардо Бонуччи отметил в преддверии стыковых матчей против сборной Швеции силу соперника. Первая игра состоится 10 ноября в Стокгольме, а ответная - 13 ноября в Милане.
- В плей-офф нас ждут два сложных матча против очень сильного соперника, - цитирует пресс-служба ФИФА Бонуччи. - Шведы уже показали свой класс, сумев в первом раунде квалификации обойти голландцев. Будет очень непросто, но мы - сборная Италии, поэтому мы просто обязаны пробиться на мундиаль.
Сборная Швеции смогла справиться с потерей Златана Ибрагимовича, одного из лучших игроков в её истории. После его ухода команда стала играть компактнее. Сейчас шведы горят желанием преподнести сюрприз. Они не станут отсиживаться в обороне, а будут играть на победу и бороться за каждый мяч.
В этих матчах нам надо показать те качества, которые всегда приносили нам успех в прошлом. Мы должны оставаться единой командой, биться друг за друга, сохранять спокойствие и показать 100 процентов самоотдачу. Именно эти качества позволяли нашей сборной и клубам достигать высоких результатов. Мы понимаем всю важность предстоящих игр, а в такие ответственные моменты мы всегда добивались нужного результата. Думаю, что мы сумеем сделать этот последний шаг на пути к мундиалю.
Дополнительная информация
http://ru.fifa.com/worldcup/news/y=2017/m=10/news=%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%87%D1%87%D0%B8-%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1