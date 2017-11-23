Кураньи готов помочь сборной Панамы на чемпионате мира-2018

Бывший нападающий московского "Динамо" Кевин Кураньи выразил желание помочь сборной Панамы на чемпионате мира-2018. В 2016 году немец с панамскими корнями завершил карьеру игрока, так ни разу и не выступив на мировом первенстве.

– Я очень хорошо знаю большую часть сборной Панамы, дружу со многими, – цитирует Bild Кураньи. – Я каждый день играю в Панаме в футбол и помогаю молодежной команде. В команде есть несколько парней моего возраста, которые много лет борются за попадание на чемпионат мира. Сейчас, на закате своей карьеры, они сделали это. И я хотел бы помочь сборной – не важно, в каком качестве.