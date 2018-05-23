Официальный кубок чемпионата мира-2018 прибыл в Ростов-на-Дону. Трофей представили на "Ростов Арене", где первыми его увидели дети – победители турнира "Кожаный мяч".

– Сегодня необычное событие – это новая страница в истории футбола Ростовской области, – цитирует ТАСС губернатора Ростовской области Василия Голубева. – Совсем немного дней остается до начала чемпионата мира, сегодняшнее событие говорит о том, что мы находимся на финишной прямой. Много сделано, чтобы после чемпионата мира наследие осталось для жителей области. Говоря о молодых ребятах, очень здорово, что в организации чемпионата будут принимать участие те, кто стали победителями турнира "Кожаный мяч".

Тур кубка мира по разным странам стартовал в сентябре 2017 года в Москве. С сентября по декабрь он побывал в 16 городах России. В период с января по апрель 2018 года официальный кубок находился в международном путешествии. В рамках глобального тура трофей посетил страны, впервые в истории принимающие у себя главный футбольный приз, например, Исландию, Австрию, Монголию и ряд стран ближнего зарубежья. Увидеть знаменитую статуэтку смогли в Белоруссии, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане, Азербайджане, Армении и Таджикистане.

Ростов-на-Дону стал седьмой остановкой в маршруте тура кубка по России в 2018 году после Владивостока, Новосибирска, Екатеринбурга, Самары, Казани и Нижнего Новгорода. Затем трофей посетит Санкт-Петербург и остановится Москве.

Ростов примет четыре матча группового этапа мирового первенства, а также одну игру 1/8 финала.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Хозяева турнира встретятся в группе А со сборными Египта, Уругвая и Саудовской Аравии​.