Крис Коулман: "Знал, что в нашей группе борьба будет идти до последнего"

Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулман остался доволен игрой команды в матче отбора ЧМ-2018 с Грузией (1:0). После девяти матчей валлийцы занимают второе место в своей группе, уступая одно очко Сербии и опережая на четыре балла Ирландию, которые имеют на матч меньше.

– Игроки не разочаровали, – цитирует ВВС Коулмана. – Газон был сложным, порой нам было трудно. Мы создали несколько отличных моментов, которые не всегда использовали. Но ребята старались. Мы должны думать только о своей игре и своих результатах. Впереди очень сложный матч с Ирландией. Я знал, что в нашей группе борьба будет идти до последнего.