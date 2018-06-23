Корея - Мексика: Гуардадо вышел на чистое второе место по играм за мексиканцев

Полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо появился на поле в стартовом составе в мачте группового турнира чемпионата мира-2018 против Кореи. Для хавбека эта игра стала 147-й в составе мексиканской команды, и он вышел по этому показателю на чистое второе место, обойдя трех соотчественников - Павла Пардо, Херардо Торрадо и Рафаэля Маркеса. Последний может догнать Гуардадо, если сегодня вйдет на замену.

Рекордсменом по играм за сборную среди мексиканцев остается Клаудио Суарес (177 матчей). В мире больше него провели только аравиец Мохаммед Аль-Деайя (178) и египтянин Ахмед Хассан (184).

Еще один футболист сборной Мексики Хавьер Эрнандес вышел на поле в 104-й игре за сборную, обогнав, в частности, немца Франца Беккенбауэра и француза Дидье Дешама.

Хавбек корейцев Ки Сон Ен также проводит 104-ю встречу за сборную.

Свежие новости о чемпионате мира по футболу