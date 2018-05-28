Константин Рауш: "Иногда кажется, что в России болельщики ждут неудач"

Защитник сборной России Константин Рауш, зимой 2018 года перешедший из "Кельна" в "Динамо", сказал, что на адаптацию у него ушло около трех месяцев. Также игрок обороны отметил не самую высокую посещаемость матчей в чемпионате России.

– Вы дебютировали в сборной России в 2017 году. Вы уже хорошо осознаете, что являетесь футболистом национальной команды?

– Конечно, такое понимание есть. Период адаптации прошел быстро, – цитирует "Р-Спорт" Рауша. – Не секрет, что я практически всю жизнь прожил в Германии и привык (к этому образу жизни. – Прим. "СЭ"). Но о России я никогда не забывал! Мне быстро стало комфортно в России, я быстро ко всему привык.

– Что вы подразумеваете под словом адаптация?

– Тут множество факторов. Если говорить о футболе, то это климат, команды, поля. Но и по болельщикам большая разница по сравнению с Германией. Да, было не совсем легко, но мне нужно было два-три месяца, чтобы освоиться. Сейчас все отлично.

– К чему вы до сих пор не привыкли в российской действительности?

– По большому счету тяжелого ничего нет. Да, есть некоторые нюансы, но они были и в Германии. Думаю, ко всему привык.

– Вы подняли тему болельщиков. Что вы имели в виду: количество людей на трибунах или культуру боления?

– Для Германии нормально, когда на стадион приходят по 30-50 тысяч. А в Москве – меньше. Возможно, болельщиков отпугивает долгая дорога.

– Вот-вот у "Динамо" будет введен в эксплуатацию стадион в черте города.

– Вот потом и посмотрим. Надеюсь, тогда будет больше болельщиков.

– В российском менталитете есть две крайности: либо ты герой, и тебя все носят на руках, либо крайне негативно относятся, и ты никто.

– Я заметил это. Можно сказать, что к этому я еще не привык. В Германии все всегда поддерживают команду, а здесь иногда кажется, что ждут неудач или чего-то плохого. Было бы здорово, если бы все поддерживали нас.

Напомним, команда c 20 мая находится на сборе в австрийском Нойштифте, где готовится к домашнему чемпионату мира. Альпийский этап подготовки к турниру продлится до 31 мая. За день до этого команда Станислава Черчесова в Инсбруке проведет товарищеский матч с Австрией. 1 июня хозяева ЧМ-2018 продолжат готовиться на базе в Новогорске, а 5 июня сыграют в Москве со сборной Турции.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны. Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

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