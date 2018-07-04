Клинсман может возглавить сборную Японии

Бывший наставник сборной США и Германии Юрген Клинсман является главным кандидатом на пост главного тренера национальной команды Японии, информирует ESPN US. В случае назначение его зарплата будет 2 миллиона евро в год.

Нынешний главный тренер Японии Акира Нисино возглавил команду в апреле, его контракт был рассчитан до окончания чемпионата мира–2018. Соглашение с ним продлено не будет.

На ЧМ-2018 сборная Японии вышла в 1/8 финала, где уступила Бельгии​ (2:3).

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