Клинсман может возглавить сборную Японии

Бывший наставник сборной США и Германии Юрген Клинсман является главным кандидатом на пост главного тренера национальной команды Японии, информирует ESPN US. В случае назначение его зарплата будет 2 миллиона евро в год.
Нынешний главный тренер Японии Акира Нисино возглавил команду в апреле, его контракт был рассчитан до окончания чемпионата мира–2018. Соглашение с ним продлено не будет.
На ЧМ-2018 сборная Японии вышла в 1/8 финала, где уступила Бельгии (2:3).
- Сборная Японии (Футбол)
- Сборная Германии (Футбол)
- Сборная США (футбол)
- Сборная Бельгии (футбол)
- Юрген Клинсманн