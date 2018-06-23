Кевин Кураньи: "Черышев - самый важный игрок в сборной России"

Бывший нападающий "Динамо" и сборной Германии Кевин Кураньи отметил, что ведушим игроком сборной России на чемпионате мира-2018 является Денис Черышев. Игрок "Вильярреала" заменил травмированного Алана Дзагоева в начале матча открытия против Саудовской Аравии (5:0), оформил дубль и стал лучшим игоком встречи. Во втором туре он забил Египту (3:1) и снова был признан лучшим.
- Самый важный игрок в команде - Денис Черышев, - цитирует Bild Кураньи. - Он много бегает, много атакует и ищет возможности для завершения. В атаке Артем Дзюба очень силен. Он может играть и внизу, и вверху. Также важную роль в атаке играют Головин и Самедов. А в защите Игнашевич организует действия, несмотря на то, что ему уже 38 лет.
Уругвай - Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское) //
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