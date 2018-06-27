Кайл Уокер: "Марадона, Деле Алли передает привет"

Защитник сборной Англии Кайл Уокер ответил на неприличный жест Диего Марадоны во время матча чемпионата мира-2018 между сборными Нигерии и Аргентины (1:2). Англичанин вспомнил момент, когда его партнер по команде Деле Алли во время игры показал "жест Эффенберга" в сторону арбитра Клемана Тюрпена.
"Да, Диего. Деле Алли передает привет", - написал Уокер в Твиттере.
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