Карикатура дня. Разъяренный бык разорвал контракт с Лопетеги

Известный карикатурист Омар Момани посвятил новый рисунок ситуации вокруг тренера Хулена Лопетеги. 51-летний специалист 12 июня подписал контракт с "Реалом", несмотря на действующее до 2020 года соглашение со сборной Испании. 13 июня, за два дня до игры с Португалией на чемпионате мира-2018, Королевская испанская федерация футбола отправила его в отставку.

На рисунке федерация символически изображена в виде разъяренного быка, который буквально разрывает контракт с Лопетеги.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.

Сборная Испании в группе B, помимо матча с португальцами, сыграет с Ираном и Марокко.

Публикация от Omar Momani (@omarmomani) 14 Июн 2018 в 12:46 PDT

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