18:30 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Канчельскис - об отсутствии Глушакова и Комбарова в основном списке сборной: "Ребята столько лет в команде провели, старались…"

3

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис рассказал "СЭ" о том, что ему не понравилось в списке футболистов нашей национальной команды, который 18 мая начнут подготовку к ЧМ-2018. 

 
Не все футболисты, регулярно игравшие за сборную при подготовке к ЧМ-2018, вошли в основной состав.Понятный состав. Черчесов вызвал лучших

- Вас что-то удивило в выборе Черчесова?

- Я перестал удивляться тому, что происходит в нашем футболе. Многих достойных не вызвали. Денисова, например. Комбарова с Глушаковым определили в резервный список. Ребята столько лет провели в сборной, столько старались… 

- Вы упомянули Денисова, но ведь его ситуация известна.

- Будем честны - Игорь провел хороший сезон, был лидером и капитаном "Локомотива". Самая главная задача в сборной сейчас - результат, а не чьи-то ссоры и скандалы. Команде нужно хорошо выступить на глазах своих болельщиках. Нужно убрать амбиции в сторону, но люди почему-то не понимают этого. В любом случае, тренерский штаб будет нести ответственность за результат. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Черчесов назвал состав. Как это было

3
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

SP2

Ух ты!! Как Быстрова с Анюковым в последний момент отцеплять, великолепно к слову отыгравших отборочные игры - так всё в порядке. Типа, всякие козловы да самедовы - лучше(!!). А эти, видишь ли, много лет лет в сборной провели.... смех да и только!!!

19:17

NickNo

То,что Черчесов творит с составом - это ни в какие ворота не лезет. За несколько лет постоянных перетасовок,так и не наиграть никакого состава, кроме вратаря. Это ужас.

19:07

волга свечи

Как же без кудесников мяча теперь будем жить?Им в Барселоне надо играть,а их не в основной состав)))

18:55

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!