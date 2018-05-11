Канчельскис - об отсутствии Глушакова и Комбарова в основном списке сборной: "Ребята столько лет в команде провели, старались…"

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис рассказал "СЭ" о том, что ему не понравилось в списке футболистов нашей национальной команды, который 18 мая начнут подготовку к ЧМ-2018.
- Вас что-то удивило в выборе Черчесова?
- Я перестал удивляться тому, что происходит в нашем футболе. Многих достойных не вызвали. Денисова, например. Комбарова с Глушаковым определили в резервный список. Ребята столько лет провели в сборной, столько старались…
- Вы упомянули Денисова, но ведь его ситуация известна.
- Будем честны - Игорь провел хороший сезон, был лидером и капитаном "Локомотива". Самая главная задача в сборной сейчас - результат, а не чьи-то ссоры и скандалы. Команде нужно хорошо выступить на глазах своих болельщиках. Нужно убрать амбиции в сторону, но люди почему-то не понимают этого. В любом случае, тренерский штаб будет нести ответственность за результат. (Иван ТОРОПЦЕВ)
- Дмитрий Комбаров
- Денис Глушаков
- Локомотив М (футбол)
- Сборная России (футбол)
- Игорь Денисов
- Станислав Черчесов
- Андрей Канчельскис
SP2
Ух ты!! Как Быстрова с Анюковым в последний момент отцеплять, великолепно к слову отыгравших отборочные игры - так всё в порядке. Типа, всякие козловы да самедовы - лучше(!!). А эти, видишь ли, много лет лет в сборной провели.... смех да и только!!!
19:17
NickNo
То,что Черчесов творит с составом - это ни в какие ворота не лезет. За несколько лет постоянных перетасовок,так и не наиграть никакого состава, кроме вратаря. Это ужас.
19:07
волга свечи
Как же без кудесников мяча теперь будем жить?Им в Барселоне надо играть,а их не в основной состав)))
18:55