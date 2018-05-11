Канчельскис - об отсутствии Глушакова и Комбарова в основном списке сборной: "Ребята столько лет в команде провели, старались…"

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис рассказал "СЭ" о том, что ему не понравилось в списке футболистов нашей национальной команды, который 18 мая начнут подготовку к ЧМ-2018.

- Вас что-то удивило в выборе Черчесова?



- Я перестал удивляться тому, что происходит в нашем футболе. Многих достойных не вызвали. Денисова, например. Комбарова с Глушаковым определили в резервный список. Ребята столько лет провели в сборной, столько старались…



- Вы упомянули Денисова, но ведь его ситуация известна.



- Будем честны - Игорь провел хороший сезон, был лидером и капитаном "Локомотива". Самая главная задача в сборной сейчас - результат, а не чьи-то ссоры и скандалы. Команде нужно хорошо выступить на глазах своих болельщиках. Нужно убрать амбиции в сторону, но люди почему-то не понимают этого. В любом случае, тренерский штаб будет нести ответственность за результат. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Черчесов назвал состав. Как это было