Как Россия забила Египту первый гол. Разбор момента

Подробно рассматриваем эпизод матча чемпионата мира-2018 Россия - Египет в Санкт-Петербурге, завершившийся автоголом защитника сборной Египта Ахмеда Фатхи.

Удивительно, но к забитому голу привела позиционная атака в исполнении сборной России – то есть тот элемент игры, который в первом тайме получался от случая к случаю. Чем ближе дело было к перерыву, тем больше все сводилось к забросам на Артема Дзюбу.

Большую роль в этом моменте сыграл Мариу Фернандес. Во-первых, сначала он вступил в борьбу и отвоевал мяч, когда сборная России практически его потеряла.

Россия - Египет: первый гол.

А потом русский бразилец вовремя заметил рывок на фланге Александра Головина и отдал ему точную передачу.

Россия - Египет: первый гол.

Навес полузащитника прервал вратарь египтян Мохамед Эль-Шенави, однако на отскоке первым оказался Роман Зобнин и пробил по воротам. В этом моменте игроки африканской команды слишком прижались к своим воротам.

Россия - Египет: первый гол.

Защитник египтян Фатхи, пытаясь выбить мяч, срезал его в свои ворота. Стоит отметить и Артема Дзюбу, который навязал борьбу Фатхи и вынудил того ошибиться. (Дмитрий ГИРИН)

Россия - Египет: первый гол.

Россия - Египет: первый гол.

Россия - Египет: онлайн-трансляция матча