Как праздновать автогол? Мастер-класс от Рамоса

Любители футбола троллят защитника сборной Испании Серхио Рамоса, который отпраздновал автогол россиянина Сергея Игнашевича в матче 1/8 финала чемпионата мира.

На 12-й минуте матча между Испанией и Россией, Игнашевич неудачно подставил ногу в борьбе за верховой мяч с Рамосом и забил в свои ворота. Однако защитник испанцев посчитал, что именно он отправил мяч в сетку, и бурно отпраздновал это событие. Болельщики повеселились.