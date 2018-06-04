Как остановить Салаха? Отвечает бывший капитан ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Дмитрий Кузнецов - о лидере сборной Египта Мохамеде Салахе, который включен в заявку на ЧМ-2018 несмотря на травму плеча, полученную в финале Лиги чемпионов. Встреча нашей национальной команды с африканцами состоится 19 июня в Санкт-Петербурге во 2-м туре группового турнира.

- Россияне не станут играть против Салаха персонально, - считает Кузнецов. - Необходимо быть внимательными, когда он будет получать мяч, не давать пространства и возможности начинать дриблинг вблизи штрафной.

- У нас в обороне не самые быстрые исполнители, а Салах стремителен. Как быть?

- Страховка должна быть на уровне и плотность в линиях - как по ширине поля, так и по длине. Тогда все окажется перекрыто и пространства у форварда не останется.

- Салах получил травму в финале ЛЧ. Согласны, что это тоже козырь России?

- Мы еще не знаем, сколько займет лечение. Но это в любом случае квалифицированный футболист, звезда мирового уровня, который и в "Ливерпуле" является лидером, и в сборной.

- Приход Игнашевича как-то повлияет на качество нашей защиты?

- С его появлением в составе добавилось надежности. Сергей хорошо читает игру, отлично страхует партнеров, направляет их и помогает действовать увереннее. Вот только скорости, к сожалению, ему не хватает. (Арман МКРТЧЯН)

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