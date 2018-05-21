Как Испания объявила состав на ЧМ-2018. Круто?

Пресс-служба сборной Испании показала, как главный тренер команды Хулен Лопетеги объявил состав национальной команды на чемпионат мира. Наставник создал группу в мессенджере WhatsApp и пригласил туда игроков, при этом написав: "Добро пожаловать в Россию-2018, вы вызваны". Футболисты сразу начали писать в общий чат слова радости и благодарности.
Напомним, ранее стал известен состав сборной испании на ЧМ-2018. В него вошли 23 игрока.
Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Испании сыграет в группе B с Португалией, Ираном и Марокко.
¡¡¿¿QUE LOS GRUPOS DE WHATSAPP SON ABURRIDOS??!!🤔– Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 21 мая 2018 г.
¡¿A que te gustaría estar en el de #Nuestros23 que @julenlopetegui ha creado para el Mundial?!📱
✈¡Rumbo a #Rusia2018! pic.twitter.com/1FRh3OYj07
- Сборная Португалии (футбол)
- Сборная Испании (Футбол)
- Сборная Ирана (футбол)
- Сборная Марокко
- Хулен Лопетеги