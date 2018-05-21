Как Испания объявила состав на ЧМ-2018. Круто?

Пресс-служба сборной Испании показала, как главный тренер команды Хулен Лопетеги объявил состав национальной команды на чемпионат мира. Наставник создал группу в мессенджере WhatsApp и пригласил туда игроков, при этом написав: "Добро пожаловать в Россию-2018, вы вызваны". Футболисты сразу начали писать в общий чат слова радости и благодарности.

Напомним, ранее стал известен состав сборной испании на ЧМ-2018. В него вошли 23 игрока.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Испании сыграет в группе B с Португалией, Ираном и Марокко.