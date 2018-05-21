Сборная Испании объявила состав на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной Испании объявил состав национальной команды на чемпионат мира-2018. В него вошли 23 игрока.

Напомним, чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Испании сыграет в группе B с Португалией, Ираном и Марокко.

Состав сборной Испании:

вратари - Кепа Аррисабалага ("Атлетик"), Давид де Хеа (Манчестер Юнайтед, Англия), Пепе Рейна (Наполи, Италия);

защитник - Жорди Альба (Барселона), Сесар Аспиликуэта ("Челси", Англия), Даниэль Карвахаль (Реал"), Начо Монреаль ("Арсенал", Англия), Фернандес Иглесиас Начо ("Реал"), Альваро Одриосола ("Реал Сосьедад"), Жерар Пике ("Барселона"), Серхио Рамос (Реал");

полузащитники - Иско ("Реал"), Тиагу Алькантара ("Бавария", Германия), Серхио Бускетс ("Барселона"), Давид Сильва ("Манчестер Сити", Англия), Андрес Иньеста ("Барселона"), Ньигес Сауль ("Атлетико"), Коке ("Атлетико");

нападающие - Асенсио ("Реал"), Яго Аспас ("Сельта"), Диегу Коста ("Атлетико"), Морено Родриго (Валенсия), Лукас Васкес ("Реал").

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