"Избежали отправки в ГУЛАГ". FourFourTwo - о сборной России на ЧМ-2018

Портал FourFourTwo составил рейтинг команд-участниц чемпионата мира, основываясь на их игре в рамках группового этапа турнира. Россия заняла 13-е место, оказавшись между Португалией и Японией.

- Не такое дерьмо, - описывал портал игру российской команды в трех словах. - Мы думали, что это худшая команда чемпионата, поэтому удивились, когда увидели, что Россия может действительно играть в футбол. Денис Черышев и Александр Головин выглядели классно. Хотя поражение 0:3 от Уругвая вернуло российскую команду в реальность, все же эти парни избежали заточения в ГУЛАГе.

Сборная России заняла второе место в группе А и вышла в плей-офф мирового первенства. Она встретится с Испанией в 1/8 финала турнира (1 июля, Москва, "Лужники").

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

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