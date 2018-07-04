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Источник: Семин самовольно покинул сбор "Локомотива", чтобы попасть на матч Испания – Россия


Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин без предупреждения покинул тренировочный сбор команды, чтобы посетить матч 1/8 финала ЧМ-2018 ИспанияРоссия (1:1, по пенальти – 3:4), сообщает телеграм-канал "Мутко против".

Сообщается, что главный тренер "Локо" не стал предупреждать руководство о своем решении, а попросил Олега Пашинина и Дмитрия Лоськова прикрыть его пару дней, но об отъезде Семина узнало руководство. Теперь ему предстоит разговор с председателем совета директоров "Локомотива" Анатолием Мещеряковым. Они встретятся завтра на трансферном комитете. Скорее всего, тренеру сделают выговор или оштрафуют его.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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