Источник: "Самара Арена" еще не достроена. Потушить пожар вряд ли получится"

Телеграм-канал Мутко против сообщает, что один из стадионов ЧМ-2018 - "Самра Арена" - еще не достроена до конца. По сведениям источника, на арене не установлены систмы пожаротушения, противодействия терроризму, а также сигнализация.

"Один из стадионов, которые принимали чемпионат мира, еще не достроен. Нет, нет, мы не ошиблись. Речь о "Самара Арене".

Чемпионат уже давно прошел, а стадион до сих пор полностью не готов. Нет системы сигнализации, не работает система противодействия терроризму. Пожарный водопровод хоть и установлен, но бесполезен - он тупо подключен не до конца.

В случае пожара автоматически потушить огонь тоже вряд ли получится - системы газового и порошкового тушения ещё никто не тестировал. Мало того, о пожаре могут вовремя не узнать - сигнализация подключена только на половине стадиона.

После чемпионата - хоть потоп (в прямом смысле)", - говорится в сообщении.