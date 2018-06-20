Иран - Испания: прогноз букмекеров

В среду, 20 июня, в Казани пройдет матч группового турнира чемпионата мира-2018 по футболу. Сборные Ирана и Испании сыграют на стадионе "Казань Арена". Начало встречи – 21.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы Испании на победу с коэффициентом 1,19, на ничью – 6,29, а успех Ирана – 17,0.

Знаешь, кто победит и каким будет счет? Коэффициенты Winline – здесь.

Иран – Испания: чемпионат мира по футболу, 20 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: турнирное положение – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь