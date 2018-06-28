Инфантино прокомментировал вылет Германии

Глава ФИФА Джанни Инфантино поделился впечатлениями о чемпионате мира.

– Весь мир смотрит за Россией. Видит, какая тут фантастическая атмосфера, какая вечеринка идет целые дни напролет! Футбол популярен в России, а после этого чемпионата мира станет еще популярнее. Никто пока не жалуется, отличная работа. Великолепные матчи, шикарная организация. Весь мир празднует! Сегодня поеду в Самару.

– Что скажете о вылете Германии?

– Сюрприз. Но это футбол! (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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