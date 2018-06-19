Илья Кутепов: "Сейчас у каждого игрока сборной России в голове – только предстоящая встреча с Египтом"

Защитник сборной России Илья Кутепов в интервью "Известиям" отметил, что команда серьезно готовится к матчу чемпионата мира-2018 против Египта. Также он добавил, что о победе над Саудовской Аравии стоит забыть.

– Следующий соперник сборной России – Египет. Это более серьезный оппонент, чем Саудовская Аравия?

– На чемпионате мира не бывает слабых соперников. В России собрались только самые достойные команды. Все преодолели серьезный путь, пройдя квалификационную стадию, и заслужили право оказаться здесь. На такие турниры, как чемпионат мира, просто так никто не попадает. Поэтому, к Египту мы будем готовиться так же внимательно и ответственно, как к Саудовской Аравии.

– Команда не допустит расслабленности после громкого успеха в первом матче?

– Первая игра уже прошла, и ее надо забыть. Сейчас у каждого из нас в голове – только предстоящая встреча с Египтом. Все мысли только о подготовке к ней. Мы можем побеждать и показывать хороший футбол.

Россия – Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)

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