Илья Кутепов: "Гранат сыграл с Австрией достойно. Кто его критикует, не разбирается в футболе"

Защитник сборной России и "Спартака" Илья Кутепов рассказал о подготовке национальной команды к товарищескому матчу против Турции. Встреча пройдет на "ВЭБ Арене" 5 июня.
- На какие ошибки в обороне в матче с Австрией указал тренерский штаб? Легко ли было команде перестроиться на схему с двумя центральными защитниками?
- Ошибки и со стороны было видно, но мы ведь не как зрители игру разбираем. И всю кухню раскрывать, конечно, не буду. А переход на другую схему ни для кого не был в новинку, в клубах так играют.
- Болельщики больше всего критиковали Владимира Граната: за "обнимашки" и так далее. Вы его никак не успокаивали?
- Какой мне смысл его успокаивать? Кто говорит, что Гранат больше всех ошибается, тот, видимо, не очень разбирается в футболе. Потому что, во-первых, ошибаются все. Во-вторых, Гранат сыграл достойно. Соперник был не самый слабый.
- Очевидно, кто-то из центральных защитников не попадет в окончательную заявку. Переживаете?
- Нет. И не потому что я уверен, что попаду. А потому что тренерскому штабу виднее. И если так будет лучше для команды, то почему нет?
- После матча в Австрии говорили что команда была под нагрузками. Сейчас в Новогорске нагрузки снизились?
- Да, свежести нам не хватило, потому что в Австрии закладывался фундамент. А нагрузок становится поменьше, и, думаю, будем выглядеть посвежее. Турция - тоже крепкий соперник, там достаточно сильных, техничных игроков.
- Матчи соперников по группе смотрели?
- Видел матч Италия - Саудовская Аравия. Раньше еще смотрел Египет против Португалии и Уругвай против Австрии.
- Как вам саудовцы?
- Пока итальянцы действовали собранно, у арабской сборной ничего не получалось создать, но как-то только Италия немного расслабилась, соперник взял мяч под контроль, проводил атаки. Так что ни с одной командой нам нельзя будет расслабляться и давать противнику играть в футбол. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Сборная России продолжает готовиться к чемпионату мира-2018. 5 июня команда Станислава Черчесова в Москве проведет товарищеский матч против Турции. На домашнем турнире россияне в группе A сыграют с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).
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- Илья Кутепов
СереХа
Гранат и Кутепов - защитники, которых мы заслужили!
14:30
Ленинград1984
Эх, Илья. Дело то не в этом. Класть нам на Австрию. Главное, что бы на ЧМ не было такого
14:25
RobertH
А я вот и не претендую на то,что разбираюсь в футболе.Каждый в соей профессии должен хоть как-то разобраться.А футбол я просто смотрю.И вижу,Илюша,что играют очень уж паршиво.Медленно и без толку.Вот и всё.
14:25
Maedhros
взяли и перефразировали слова в заголовке.
14:15
Помощник Президента
Гранат сыграл достойно??? Да он в своём уме???
14:12
OkakaChuku
И это говорит защитник,который должен играть за кубок водокачки, а не в национальной сборной! В футболе он разбирается...нужно уметь ИГРАТЬ в футбол, а не разбираться в нем!
14:10
Семь ветров
Лучше промолчать чем говорить о Гранате хорошо... Чудило в Спартаке показал себя достаточно, кошмар продолжился и в Сельмаше и Рубине, почему он у Саламыча болтается в сборной, так это вопрос к лучшему тренеру современности играющему не какие то позорные товарняки, а самые настоящие контрольные матчи!
14:10
Котовский
На ферме раздался визг порося.
14:07
King's Bounty IX
У Бердыева играл неплохо...
13:57
Платошкин Андрей
Кукушка хвалит петуха... Еще бы он сказал: "Гранат сыграл ужасно, только я могу играть великолепно. Все остальные отстой, даже Игнашевич и Акинфеев".
13:55