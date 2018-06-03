Илья Кутепов: "Гранат сыграл с Австрией достойно. Кто его критикует, не разбирается в футболе"

Защитник сборной России и "Спартака" Илья Кутепов рассказал о подготовке национальной команды к товарищескому матчу против Турции. Встреча пройдет на "ВЭБ Арене" 5 июня.

- На какие ошибки в обороне в матче с Австрией указал тренерский штаб? Легко ли было команде перестроиться на схему с двумя центральными защитниками?

- Ошибки и со стороны было видно, но мы ведь не как зрители игру разбираем. И всю кухню раскрывать, конечно, не буду. А переход на другую схему ни для кого не был в новинку, в клубах так играют.

- Болельщики больше всего критиковали Владимира Граната: за "обнимашки" и так далее. Вы его никак не успокаивали?

- Какой мне смысл его успокаивать? Кто говорит, что Гранат больше всех ошибается, тот, видимо, не очень разбирается в футболе. Потому что, во-первых, ошибаются все. Во-вторых, Гранат сыграл достойно. Соперник был не самый слабый.

- Очевидно, кто-то из центральных защитников не попадет в окончательную заявку. Переживаете?

- Нет. И не потому что я уверен, что попаду. А потому что тренерскому штабу виднее. И если так будет лучше для команды, то почему нет?

- После матча в Австрии говорили что команда была под нагрузками. Сейчас в Новогорске нагрузки снизились?

- Да, свежести нам не хватило, потому что в Австрии закладывался фундамент. А нагрузок становится поменьше, и, думаю, будем выглядеть посвежее. Турция - тоже крепкий соперник, там достаточно сильных, техничных игроков.

- Матчи соперников по группе смотрели?

- Видел матч Италия - Саудовская Аравия. Раньше еще смотрел Египет против Португалии и Уругвай против Австрии.

- Как вам саудовцы?

- Пока итальянцы действовали собранно, у арабской сборной ничего не получалось создать, но как-то только Италия немного расслабилась, соперник взял мяч под контроль, проводил атаки. Так что ни с одной командой нам нельзя будет расслабляться и давать противнику играть в футбол. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Сборная России продолжает готовиться к чемпионату мира-2018. 5 июня команда Станислава Черчесова в Москве проведет товарищеский матч против Турции. На домашнем турнире россияне в группе A сыграют с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

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