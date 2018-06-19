Илья Геркус: "Чемпионат мира проходит настолько здорово, что даже боязно об этом говорить"

Президент "Локомотива" Илья Геркус пожелал удачи сборной России в матче группового турнира ЧМ-2018 с Египтом. По его словам, пока чемпионат мира проходит на высшем уровне.

– Чемпионат мира вроде бы только-только стартовал, а уже подходит к концу первый тур группового этапа, – написал в своем Инстаграме Геркус. – Ровно поэтому надо жить здесь и сейчас, эмоционально переваривая каждый день и каждый матч. Пока домашний для нас чемпионат мира проходит настолько здорово, что даже боязно об этом говорить. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что турнир в России организован на высочайшем уровне. Все без исключения болельщики, приехавшие к нам со всего мира, отмечают фантастическое гостеприимство россиян. Чемпионат мира принес в страну совершенно непередаваемую атмосферу. В этом феномене можно разглядеть и наш внутренний резерв.

Мы видим, что отсутствие победы на старте не сделало аргентинцев, бразильцев и перуанцев менее жизнерадостными. Футбол – это важнейшая составляющая их жизни, но они и в дни неудач любимой команды продолжают получать удовольствие от самого факта возможности соприкоснуться с великой игрой. Мы видим, как болельщики противоборствующих команд могут отлично находить общий язык друг с другом и петь песни в унисон. Футбол – это в первую очередь праздник и возможность зарядиться положительными эмоциями! Давайте наслаждаться этим замечательным моментом. Домашний чемпионат мира – это по-настоящему круто! А пока пожелаем удачи сборной России в сегодняшнем матче против Египта. Парни, мы в вас верим!