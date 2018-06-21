Икер Касильяс: "Надеюсь, Россия пройдет как можно дальше"

Чемпион мира 2010 года в составе сборной Испании Икер Касильяс поделился с журналистами мнением от выступления российской команды на ЧМ-2018. 37-летний вратарь выразил надежду на то, что эти команды сыграют в финале мирового первенства.

– В России хорошо принимают любителей футбола со всего мира, – заявил Касильяс. – Поздравляю Россию с выходом в следующий этап, и это преображает чемпионат. Возможно, Россия и Испания встретятся в финале. Если нет, надеюсь россияне дойдут как можно дальше. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Напомним, Касильяс выступал за сборную Испании с 2010 по 2016 год. Помимо титула чемпиона мира он дважды выиграл чемпионат Европы (2008, 2012).

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