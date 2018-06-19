Игроки сборной Саудовской Аравии покинули борт самолета в обычном режиме

Росавиация сообщила, что игрок сборной Саудовской Аравии в штатном режиме покинули самолет по прилете в Ростов-на-Дону. При заходе на посадку у самолета возникли неисправности с одним из двигателей. В прессе появились сообщения о возгорании – на фото– и видеофактах под крылом было видно пламя. Однако специалисты уточнили: речь стоит вести о неполадках, но пожара не было.

"Экипаж самолета произвел посадку при двух работающих двигателях и самостоятельно зарулил к месту стоянки. Пассажиры по трапу аэропорта покинули борт самолета в обычном режиме. Безопасности полета ничего не угрожало", – рассказали "РИА Новости" в Росавиации.

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