Авиакомпания "Россия" назвала причины инцидента с самолетом сборной Саудовской Аравии

В пресс-службе авиакомпании "Россия" прокомментировали "СЭ" ситуацию, которая возникла с самолетом сборной Саудовской Аравии во время перелета из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону. Участник чемпионата мира по футболу-2018 отправлялся на матч второго тура группы А с Уругваем (20 июня, среда, 18.00 по Москве). При заходе на посадку у самолета возникли неисправности с одним из двигателей. В прессе появились сообщения о возгорании – на фото– и видеофактах под крылом было видно пламя. Однако специалисты уточнили: речь стоит вести о неполадках, но пожара не было.

– При заходе на посадку рейса FV1007 из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону на самолете А319 произошло нарушение штатной работы одного из двигателей, предварительно – из-за попадания птицы. Самолет сел на двух работающих двигателях. Безопасности пассажиров ничто не угрожало. Отметим, что посадка лайнера произошла в штатном режиме. Во время приземления самолета в аэропорту Ростова-на-Дону тревога не объявлялась. Информация о пожаре, якобы произошедшем в двигателе, не соответствует действительности, – сообщили в пресс-службе. (Игорь НОВИКОВ)

Самолет Саудовской Аравии: пламя под крылом перед посадкой. Подробности

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