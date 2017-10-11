Игорь Криушенко: "Во втором тайме сборная Белоруссии ничего не дала создать Франции"

Главный тренер сборной Белоруссии Игорь Криушенко после поражения от Франции (1:2) в отборочном матче чемпионата мира-2018 отметил, что игра получилась неоднозначной. По словам наставника, его подопечные боролись за результат.

- Прежде всего, хочу поблагодарить ребят за игру, - приводит Белорусская федерация футбола слова Криушенко. - Немножко неоднозначной она получилось: в середине тайма просели и пропустили два гола, причем второй не совсем обязательный. Молодцы, что достаточно быстро вернулись в игру, забили гол, который придал нам уверенности и добавил мотивационный импульс. Во втором тайме сыграли более уверенно и надежно, практически не дав сопернику ничего создать. Были подходы, к сожалению, не смогли ничего выдавить. Ну и момент на последних минутах говорит о том, что команда сражалась и боролась за очки и результат. К сожалению, пока немножко нам не хватает. Ну и хочу поздравить сборную Франции с выходом на мундиаль. Сильная сборная, один из лидеров мирового футбола - будет интересно смотреть за соперником в России.