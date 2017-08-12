Игорь Криушенко: "Сборная Белоруссии настроена биться в каждом матче отборочного турнира чемпионата мира-2018"

Главный тренер сборной Белоруссии Игорь Криушенко настроен бороться до конца, но понимает, что попасть в финальную часть чемпионата мира-2018 практически не реально. Белорусы с пятью очками занимают предпоследнее место в своей группе отборочного турнира.

– Надежда умирает последней, поэтому и тренерский штаб национальной команды, и футболисты настраиваются биться в каждом матче отборочного турнира, пока есть формальные шансы зацепиться за финальную часть, - цитируют "Известия" Криушенко. - Но если смотреть реально на ситуацию, то сейчас уже больше работаем на долгосрочную перспективу, проводим смену поколений. Но даже это не отменяет необходимости биться за каждое очко в отборе к ЧМ-2018. Согласно последнему рейтингу ФИФА Белоруссия занимает 71-е место. Есть шансы попасть в четвертую корзину при жеребьевке отборочного турнира Euro-2020, что в определенном смысле повысит наши шансы на успех. Так что здесь долгосрочные и сиюминутные задачи идут рука об руку.