Игорь Чугайнов - о Кавани: "В плей-офф надо не только играть на рояле, но и таскать его"

Экс-защитник сборной России Игорь Чугайнов в интервью "СЭ" отметил, что форвард сборной Уругвая Эдинсон Кавани проделал большой объем работы в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Португалии (2:1). По его словам, этого не хватило Криштиану Роналду и Лионелю Месси, которые покинули турнир.

- Зато Кавани выдал потрясающий матч?

- Да! Мало того, что забил два шикарных гола, еще и много черновой работы выполнял. Возвращался назад, помогал отбирать мяч, стелился в подкатах. Такой пахоты от Кавани никак не ожидал. Кстати, как и от Гризманна в матче с Аргентиной.

- Есть объяснение?

- В плей-офф надо не только играть на рояле, но и таскать его. В копилочку победы кладется все. Кавани с Гризманном это наглядно продемонстрировали.

- В отличие от Месси и Криштиану Роналду?

- Совершенно верно. Другая особенность стартовых встреч 1/8 финала – резко возросшие скорости. Бросается в глаза, что футболисты все делают быстрее – и бегут, и работают с мячом. Отсюда невероятная результативность – десять голов в двух матчах! Надеюсь, в оставшихся играх тенденция сохранится. (Александр КРУЖКОВ)

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