Игорь Акинфеев: "Главное, чтобы не прибило на чемпионате мира"

Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев отметил, что национальная команда должна забыть поражения в товарищеских матчах. По его словам, на чемпионате мира главное – не испытывать страха.

– Любые поражения неприятны, но нужно отдавать себе отчёт, с кем мы встречались – это топовые сборные. Нам до них расти и расти. Хотя, если переключить "настройки" в голове, можно обыграть любого. Неудачи прибивают, но не настолько сильно, как можно подумать. В товарищеских матчах многое прощается, в официальных – мало. Главное, чтобы не прибило на чемпионате мира.

– Как этого избежать?

– Лишь бы не было боязни – все нелепости из-за нее происходят. В то время как другие действуют уверенно, раскрепощенно, мы иногда слишком зажимаемся. Это мешает. Не скажу, что Россия – одна из худших сборных на планете, но нам надо менять своё отношение и стремиться к лучшему. Все идет от головы. Если "забьёшь" на всё, сразу перестанешь расти, и ничего хорошего из тебя не выйдет. Сколько времени футболисту бог отвёл, столько он и должен совершенствоваться, прогрессировать.

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