Хулен Лопетеги: "Сборной Испании нужно быть готовой к VAR на ЧМ-2018. Много мячей забивается сразу после просмотра видеповторов"

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги рассказал, чего он ожидает от использования VAR на ЧМ-2018. Этот турнир станет первым чемпионатом мира, где судьям будет разрешено пользоваться повторами.

- Несомненно, это очень важно. VAR повлияет на ход многих матчей на чемпионате мира. Например, игры будут останавливаться на некоторое время, что повлияет на целостность матча и на его ритм. Сборная Испании любит много владеть мячом и изматывать своих соперников, поэтому мы должны быть готовы к изменениям, которые нас ждут, - цитирует тренера AS. - Нам нужно подготовиться к сценариям с остановкой и возобновлением матча. Я анализировал чемпионаты, где эта система используется и обратил внимание, что часто голы забивается сразу после остановки матча из-за VAR. Команды используют время для отдыха и потерю концентрации соперником.

На ЧМ-2018 сборная Испании сыграет в группе В с командами Португалии, Марокко и Ирана.

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