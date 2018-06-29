Хуан Карлос Осорио: "Тите согласился, что его лучший игрок - Коутинью"

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио считает Филиппе Коутинью лучшим игроком сборной Бразилии. Мексиканцы и бразильцы встретятся в 1/8 финала ЧМ-2018.

– Я беседовал с тренером бразильцев Тите. Он спросил меня, кого я считаю его лучшим игроком, – цитирует A Bola Осорио. – Я назвал Коутинью. Он нашел ответ неожиданным, но согласился. Думаю, Коутинью имеет важнейшее значение для бразильцев, потому что он способен играть на любой позиции в центре поля.

Надеюсь, что в плей-офф у нас будет хороший судья, который не будет выдумывать лишнего. Ведь это матч очень высокого уровня. У бразильцев особый стиль игры, похожий на наш. Мы будем бороться на равных.

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