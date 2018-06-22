Хуан Карлос Осорио: "Было бы замечательно, если бы жара в Ростове помогла Мексике"

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио выразил надежду, что погодные условия в Ростове-на-Дону помогут его команде в в матче группового турнира чемпионата мира-2018 против Кореи.

- Мы не думали о матче с Кореей в таком ключе, что погодные условия как-то будут влиять на игру, - цитирует "Р-Спорт" Осорио. - Но это было бы замечательно, если бы жара в Ростове пошла на пользу. Мы понимаем свои обязательства, мы должны сыграть здесь как можно лучше. Это огромный вызов, к которому мы готовы. Корея – это сильный соперник. Там есть несколько игроков, которые выступают в английской премьер-лиге. Сон Хын Мин может играть в нападении на любой позиции.

Корея - Мексика: чемпионат мира по футболу, 23 июня 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 18.00 (время московское) //

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