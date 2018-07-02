Хосе Пекерман: "Англичане отдохнули, у них есть Кейн, но у Колумбии свои козыри"

Главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман на пресс-конференции, посвященной завтрашнему мачту его команды против Англии в рамках 1/8 финала чемпионата мира, высоко ценил силу соперника.

– У тренера Англии была возможность дать своим игрокам отдохнуть в третьем туре, это его преимущество, - сказал Пекерман. - С другой стороны, для нас последний матч был решающим, и победа сделала нас сильнее, увереннее в себе. У Англии сильный состав. У нее есть такой замечательный бомбардир Кейн, за которым нужно очень внимательно следить. Посмотрим, чье преимущество перевесит. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Матч Колумбия – Англия состоится завтра, 3 июля в Москве на стадионе "Спартак". Начало игры – 21.00 по московскому времени.

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