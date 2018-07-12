Хорватский футбольный союз пригласил на финал ЧМ-2018 сборную образца 1998 года

Хорватский футбольный союз пригласил на финальный матч чемпионата мира-2018 против Франции, который состоится в "Лужниках", сборную страны образца 1998 года, информирует официальный сайт организации. Та национальная команда завоевала бронзовые медали чемпионата мира 1998 года во Франции.

Приглашения на финальный матч получили: Дражен Ладич, Марьян Мрмич, Владимир Василь, Славен Билич, Горан Юрич, Звонимир Сольдо, Анте Шерич, Дарио Шимич, Игор Штимац, Игор Тудор, Алеша Асанович, Звонимир Бобан, Роберт Ярни, Крунослав Юрчич, Зоран Мамич, Сильвио Марич, Роберт Просинечки, Марио Станич, Ардиан Кознику, Петар Крпан, Горан Влаович и Давор Шукер.

Сборная Хорватии в финале чемпионата мира сыграет с Францией (15 июля, "Лужники").

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)

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