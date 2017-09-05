Хорватия проиграла Турции Луческу, но осталась лидером группы I

Сборная Турции одолела Хорватию в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Это позволило подопечным Мирчи Луческу сократить отрыв от первой строчки до двух очков. Полный поединок в составе хозяев провел экс-игрок ЦСКА Джанер Эркин. Ранее в этой же группе Исландия обыграла Украину и догнала хорватов по очкам.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Европа

Группа I

Турция - Хорватия - 1:0 (0:0)

Гол: Дженк, 75.

Турция: Волкан Бабаджан, Джанер Эркин, Айхан, Чаглар Сеюнджю, Нури Шахин (Окай Йокушлу, 87), Арда Туран (Эмре Мор, 70), Мехмет Топал, Огузхан, Хакан Чалханоглу, Бурак Йылмаз (Озан, 82), Дженк.

Хорватия: Субашич, Ловрен, Вида, Врсалько (Чоп, 84), Пиварич, Модрич, Бадель, Перишич, Ковачич (Крамарич, 71), Брозович, Калинич (Манджукич, 62).

Предупреждения: Дженк, 9. Хакан Чалханоглу, 39. Калинич, 45. Перишич, 66. Бадель, 90+2. Брозович, 90+4.

Судья: Кошшои (Венгрия).