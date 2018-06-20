Хиддинк сорвал голос, празднуя победу России над Египтом

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк рассказал, что сорвал голос после победы россиян над Египтом (3:1) в матче группового турнира чемпионата мира-2018. Голландский специалист в эфире передачи "Все на матч!" говорил очень хрипло.

Сборная России благодаря победе над египтянами практически обеспечила себе место в плей-офф турнира, а после сегодняшней игры Уругвая и Саудовской Аравии (3:1) официально оформила выход в 1/8 финала.

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