Хердур Магнуссон: "Сборная России отлично играет и может добиться большего"

Защитник сборной Исландии и новичок ЦСКА Хердур Магнуссон выразил мнение, что сборной России под силу не ограничиться выходом в 1/8 финала чемпионата мира-2018. Россияне обеспечили себе выход в плей-офф после победы над сборными Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1).

- Я смотрел матчи сборной России, они отлично играют, - цитирует ТАСС Магнуссона. - Они теперь идут дальше и могут добиться большего, ведь это хорошая команда. Кстати, несколько футболистов ЦСКА хорошо проявляют себя в сборной на этом чемпионате, в том числе и Головин. Смогу его понять, если он перейдет в "Ювентус", но ЦСКА тоже большой клуб.

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Сборная России на чемпионате мира по футболу