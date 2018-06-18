Хайо Зеппельт: "Родченков сообщил о подмене допинг-пробы Камболова"

Знаменитый журналист Хайо Зеппельт, автор серии фильмов о допинге в российском спорте, в материале на портале Sportschau заявил, что допинг-проба защитника "Рубина" Руслана Камболова была подменена. Зеппельт ссылается на бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. По его словам, Камболов летом 2015 года сдал положительную пробу, которая была подменена, причем ФИФА в курсе этой подмены.

После матча чемпионата России-2014/15 "Уфа" - "Рубин", прошедшего 30 мая, Камболов сдал положительную пробу на дексаметазон. Сам игрок объяснил, что врачи в больнице ввели ему этот препарат после отравления, что не запрещено ВАДА. Произошло это за три недели до положительного теста. Однако согласно данным Зеппельта, концентрация дексаметазона превышала подозрительную отметку в 15-20 раз.

По словам представителя антидопинговой лаборатории в Кельне, данное объяснение очень маловероятно, поскольку концентрация дексаметазона существенно снижается в течение 24 часов.

Зеппельт также напомнил, что Камболов входил в расширенный состав сборной России на чемпионат мира-2018, однако был исключен из него в последний момент. Официальной причиной была названа травма. В заявке его заменил 38-летний Сергей Игнашевич.

Ранее Родченков выступил информатором доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В нем были, в частности, упомянуты 34 пробы футболистов, с которыми могли быть проведены манипуляции. Однако в феврале ФИФА выпустила пресс-релиз, в котором заявила, что не нашла доказательств антидопинговых нарушений среди российских футболистов.

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