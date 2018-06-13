Хавьер Дзанетти: "Сборная Россия сильна командой, она может преподнести сюрприз"

Бывший защитник сборной Аргентины Хавьер Дзанетти заявил, что сборной России по силам выйти из своей группы на чемпионате мира-2018, а также рекомендовал россиянам уезжать в итальянские клубы.

- Итальянский футбол очень специфичен, но серия А входит в число лучших европейских чемпионатов, - цитирует ТАСС Дзанетти. - Конечно, российским футболистам надо пробовать туда попасть и заиграть. И в целом им надо стремиться выступать в лучших лигах Европы. Сборная России сильна именно командой, она может преподнести сюрприз. Обычно такие команды серьезно готовятся, чтобы показать лучший футбол перед своими трибунами. Думаю, российская команда может выйти из группы и постараться как можно дальше пройти в плей-офф.

Дзанетти выступал за сборную Аргентины с 2004 по 2011 годы.

Напомним, россияне на групповом этапе чемпионата мира сыграют с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

Россия – Саудовская Аравия: онлайн-трансляция матча - 14 июня в 18.00. Москва, "Лужники"

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