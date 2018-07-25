Хавьер Агирре: "ЧМ-2018 - один из лучших в истории"

Бывший тренер сборной Мексики и "Атлетико" Хавьер Агирре в интервью "Известиям" отметил, что Россия провела один из лучших чемпионатов мира в истории. По его словам, Мексике, США и Канаде, который проведут ЧМ-2026, стоит перенять от этого турнира систему безопасности.

– Что вы думаете об организации чемпионата мира в России?

– Очень хорошо, это один из лучших турниров в истории чемпионатов мира. Много волонтеров и просто хороших людей на улицах городов России. Думаю, организация такого уровня - это результат работы, проделанной вашей страной.

– Мексика совместно с США и Канадой будет принимать чемпионат мира 2026 года. Что можно перенять из российского опыта?

– Система безопасности была очень сильной — думаю, именно это стоит перенять у России моей стране, Америке и Канаде. Это один из главных вопросов при организации такого масштабного турнира. Мы со всем справимся, если грамотно организуем систему безопасности.

– А что скажете о спортивной составляющей этого турнира?

– Уровень футбола был очень высоким. Прошло 64 игры, и лишь в одной из них была зафиксирована безголевая ничья. Мы знаем, что даже хорошим игрокам забивать сейчас непросто — уровень организации оборонительных действий сейчас во всем мире очень высок. Тем и ценнее то, что только в одном матче Франция и Дания оставили зрителей без голов. Мне кажется, этот ЧМ закончился с наибольшим количеством забитых голов в истории.