Группа "Артерия" сыграет живой рок в студии "СЭ"

Музыканты группы "Артерия" Сергей Терентьев, Иван Жерновков, Александр Гончаров и Сергей Кутаев станут гостями Видеоонлайна "СЭ". Музыканты живьем сыграют хиты своей группы, такие как "Потерянный рай" и другие. А также обсудят вопросы чемпионата мира по футболу. Свои вопросы оставляйте в форме для комментариев.

Начало передачи 21 июня в 14.30 (мск). Смотреть трансляцию можно будет здесь.

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