Госдума приняла закон о безвизовом въезде в Россию для болельщиков ЧМ-2018

Госдума РФ в третьем, окончательном чтении приняла закон о безвизовом въезде на территорию России по паспорту болельщика чемпионата мира-2018, сообщает "Р-Спорт". Проектом предлагалось установить возможность въезда в Россию в период с 4 июня по 15 июля без оформления виз по документам, удостоверяющим личность и "персонифицированной карте зрителя" (Fan ID). Получить карту можно при наличии входного билета на матч чемпионата мира.

Законопроект также предусматривает возможность бесплатного проезда аккредитованным представителям СМИ в дополнительных поездах на основании документа, удостоверяющего личность, и карты аккредитации, а также сотрудникам, обеспечивающим безопасность на всех видах транспорта.

Напомним, что Fan ID также позволит болельщикам бесплатно перемещаться в общественном транспорте по городам ЧМ-2018 и между ними.

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.