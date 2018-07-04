Гол Луиза Адриану - в десятке неспортивных моментов в футболе по версии WatchMojo

Популярный портал WatchMojo опубликовал свою версию самых неспортивных моментов в истории футбола.

В десятку вошел гол нынешнего форварда "Спартака" Луиза Адриану в составе "Шахтера". В матче группового турнира Лиги чемпионов-2012/13 против "Норшелланна" он проигнорировал неписанное правило fair play и, вместо того, чтоб отдать мяч сопернику, поразил его ворота.

Примечательно, что знаменитый гол рукой в исполнении Диего Марадоны в ворота Англии в четвертьфинале ЧМ-1986 стал только вторым. На первое же место портал поставил игру рукой исполнении уругвайца Луиса Суареса на последней минуте четвертьфинала чемпионата мира-2010 против Ганы. Суарес остановил мяч, летевший в ворота и получил красную карточку. Асамоа Гьян не реализовал пенальти, а в серии послематчевых 11-метровых ударов уругвайцы оказались сильнее (1:1, пенальти - 4:2).

1. Игра рукой в исполнении Луиса Суареса (Уругвай - Гана, чемпионат мира, 2010)

2. "Рука Бога" Диего Марадоны (Аргентина - Англия, чемпионат мира, 1986)

3. Игра рукой в исполнении Тьерри Анри (Франция - Ирландия, отборочный турнир чемпионата мира, 2009)

4. Грубый фол Бена Тэтчера на Педру Мендеше ("Манчестер Сити" - "Портсмут", чемпионат Англии, 2005)

5. Удаление Зинедина Зидана (Италия - Франция, финал чемпионата мира, 2006)

6. Драка одноклубников Ли Бойера и Кирона Дайера ("Ньюкасл" - "Астон Вилла", чемпионат Англии, 2005)

7. Плохой день Пепе, атаковавшего Хавьера Каскеро ("Реал" - "Хетафе", чемпионат Испании, 2009 год)

8. Плевок Франка Райкарда в Руди Феллера (Голландия - Германия, чемпионат мира, 1990 год)

9. Подлый удар Давида Наварро, сломавшего нос Николасу Бурдиссо (Лига чемпионов, "Валенсия" - "Интер", 2007 год).

10. Неспортивный гол Луиза Адриану (Лига чемпионов, "Шахтер" - "Норшелланн", 2012 год)

В число "достойных упоминания" моментов вошли:

- матч чемпионата мира-2006 Португалия - Голландия (множество удалений в игре, которую судил россиянин Валентин Иванов);

- Алан Ширер ударил Нила Леннона в голову;

- Тони Шумахер нанес травму Патрику Баттистону.