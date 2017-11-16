Гол Фарфана, который вывел Перу на ЧМ-2018. Видео

Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан стал автором победного гола в стыковом матче чемпионата мира-2018 между сборными Перу и Новой Зеландии. 33-летний перуанец на 29-й минуте мощным ударом с правой ноги отправил мяч в сетку ворот соперника после передачи Кристиана Куэвы. Свой гол он отпраздновал демонстрацией футболки Паоло Герреро, который был дисквалифицирован ФИФА на месяц за обнаруженные в допинг-пробе следы запрещенного вещества.

Этот гол стал для него 20-м в составе национальной команды. Примечателен тот факт, что свой предыдущий гол за сборную Перу Фарфан забивал еще в ноябре 2015 года.

Гол Фарфана вывел сборную Перу на чемпионат мира-2018 //

Игроки сборной Перу в шапках-ушанках отпраздновали выход на ЧМ-2018