Гол Эриксена принес Дании победу над Черногорией, Румыния обыграла Казахстан

Сборная Дании на выезде обыграла Черногорию (1:0) в матче группы Е отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. Гости одержали победу благодаря голу Кристиана Эриксена.

В другом матче этой группы Румыния на своем поле обыграла Казахстан (3:1). Отметим, что казахстанцы, которых возглавляет бывший тренер сборной России Александр Бородюк, потерпели шестое поражение подряд в отборочном цикле. У хозяев дублем отметился Константин Будеску.

Перед заключительным туром группового турнира на выход в финальную стадию ЧМ-2018 претендуют сразу три команды - Польша (22 очка), Дания (19) и Черногория (16). Поляки и черногорцы 8 октября сыграют в Варшаве, а датчане в этот же день в Копенгагене встретятся с Румынией.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Европа

Группа E

Черногория - Дания - 0:1 (0:1)

Гол: Эриксен, 16.

Черногория: Петкович, Марушич, Савич, Симич, Томашевич, Янкович (Йовович, 85), Вукчевич, Иванич, Йоветич (Джорджевич, 20), Вешович, Мугоша (Кояшевич, 76).

Дания: Шмайхель, Далсгор, Кьер, Бьелланн, Стрюгер Ларсен (Дурмиси, 43), Квист, Делэйни, Эриксен, Поульсен, Систо, Корнелиус (Бендтнер, 64).

Предупреждения: Далсгор, 52. Джорджевич, 66. Вешович, 72. Савич, 90+2. Симич, 90+3.

Судья: Кайперс (Голландия).

5 октября. Подгорица. Стадион Gradski.

Румыния - Казахстан - 3:1 (2:0)

Голы: Будеску, 33 (1:0). Будеску, 38 - с пенальти (2:0). Кешеру, 73 (3:0). Турысбек, 82 (3:1).

Румыния: Тэтэрушану, Григоре, Кирикеш, Бензар, Ганя, Грозав, Пинтилий (Хобан, 70), Кипчу, Будеску (Йоницэ, 80), Марин, Андоне (Кешеру, 66).

Казахстан: Покатилов, Дмитренко, Ахметов, Суюмбаев, Малый, Бейсебеков, Нургалиев (Хижниченко, 46), Дарабаев, Куат, Тагыберген (Турысбек, 66), Муртазаев (Щеткин, 58).

Предупреждения: Куат, 10. Пинтилий, 24. Суюмбаев, 53. Кипчу, 65. Бензар, 71. Малый, 79.

Судья: Шерер (Швейцария).

5 октября. Плоешти. Стадион Ilie Oana.

Польша разгромила Армению, Левандовски оформил хет-трик

Левандовски побил рекорд по количеству голов за один отборочный турнир ЧМ