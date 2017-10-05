Польша разгромила Армению, Левандовски оформил хет-трик

Сборная Польши на выезде одержала крупную победу над Арменией (6:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. Форвард гостей Роберт Левандовски оформил хет-трик, благодаря которому вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды.

Также он стал побил рекорд по количеству мячей за один европейский отборочный турнир на чемпионат мира. На счету нападающего "Баварии" 15 голов (у его ближайшего преследователя, португальца Криштиану Роналду 14 мячей и две игры в запасе. - Прим. "СЭ").

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Европа

Группа E

Армения - Польша - 1:6 (1:3)

Голы: Грощицки, 2 (0:1). Левандовски, 18 (0:2). Левандовски, 25 (0:3). Амбарцумян, 39 (1:3). Блащиковски, 58 (1:4). Левандовски, 64 (1:5). Вольски, 89 (1:6).

Армения: Меликсетян, Амбарцумян, Восканян, Мхитарян, Едигарян, Оганесян, Г.Малакян, Барсегян, Корян (Манучарян, 66), Адамян (Маноян, 73), Кадимян (Э.Малакян, 62).

Польша: Щенсны, Пищек, Паздан (Ционек, 85), Глик, Берешински, Блащиковски, Крыховяк, Грощицки (Вольски, 72), Зелиньски, Линетти (Мончиньски, 59), Левандовски.

Предупреждение: Маноян, 84.

Судья: Юг (Словения).

5 октября. Ереван. Стадион Vazgen Sargsyan.