Гол Черышева в ворота Хорватии - шестой в списке лучших на ЧМ-2018

ФИФА назвала десятку лучших голов чемпионата мира в России. Шестое место занял мяч нападающего сборной России Дениса Черышева в ворота Хорватии в матче 1/4 финала турнира. Форвард "Вильярреала" после стеночки с Артемом Дзюбой обводящим ударом из-за пределов штрафной площади пробил в девятку.

Напомним, первым стал гол защитника сборной Франции Бенжамена Павара. Свой мяч красивым ударом из-за пределов штрафной площади 22-летний игрок забил в ворота сборной Аргентины в матче 1/8 финала турнира.

Десятку лучших голов чм-2018 можно посмотреть на официальном канале ФИФА в YouTube.